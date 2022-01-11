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Personel alınacak

Harran Üniversitesi tarafından 107 sözleşmeli personel alınacaktır.

11 Ocak 2022 Salı 12:17
Personel alınacak

Üniversitenin Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.  maddesinin  (B)  fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin  (b)  fıkrasına göre KPSS  (B)  grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlarda toplam 107 (yüz yedi) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/915682/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/harran-universitesi-107-sozlesmeli-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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