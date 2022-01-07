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Personel alınacak

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 50 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

07 Ocak 2022 Cuma 10:48
Personel alınacak

Üniversite 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B)  fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin  (b)  fıkrasına göre belirtilen unvanlarda Lisans,  Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B)  grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/913042/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/mus-alparslan-universitesi-50-sozlesmeli-personel-alacak

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Personel Alınacak
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