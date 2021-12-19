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Personel alınacak

Balıkesir Üniversitesi tarafından 15 akademik personel alınacaktır.

19 Aralık 2021 Pazar 14:34
Personel alınacak

Üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/903574/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/balikesir-universitesi-15-akademik-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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