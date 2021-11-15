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Personel alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 sözleşmeli personel alacak.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:10
Personel alınacak

Üniversitenin birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/880038/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/istanbul-universitesi-cerrahpasa-rektorlugu-105-sozlesmeli-personel-aliyor

Son Güncelleme: 15.11.2021 09:14
Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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