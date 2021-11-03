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Personel alınacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel alınacaktır.

03 Kasım 2021 Çarşamba 09:29
Personel alınacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/874792/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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