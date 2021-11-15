Personel alacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için yedi (7), Bilgisayar Programcısı kadrosu için bir (1), İdari Memur kadrosu için iki (2), olmak üzere, belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/879838/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/istanbul-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterligi-personel-alimi-duyurusu