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Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

24 Aralık 2021 Cuma 10:50
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/906164/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/siirt-universitesi-rektorlugunden-ogretim-uyesi-ve-ogretim-elemani-alim-ilani

Son Güncelleme: 24.12.2021 11:00
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Öğretim Üyesi Ve Öğretim Elemanı Alınacak
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