Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/906164/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/siirt-universitesi-rektorlugunden-ogretim-uyesi-ve-ogretim-elemani-alim-ilani