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Öğretim üyesi alınacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20 öğretim üyesi alınacaktır.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:09
Öğretim üyesi alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/879336/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ogretim-uyeleri-alinacaktir-prof-doc-

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Öğretim Üyesi Alınacak
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