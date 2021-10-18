Öğretim Üyesi alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/867461/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/yozgat-bozok-universitesi-31-ogretim-uyesi-aliyor