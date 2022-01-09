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Öğretim üyesi alınacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2 öğretim üyesi alınacaktır.

09 Ocak 2022 Pazar 11:52
Öğretim üyesi alınacak

Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/915054/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ufuk-universitesi-2-ogretim-uyesi-alacak

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Öğretim Üyesi Alınacak
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