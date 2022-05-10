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Öğretim Üyesi alımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacak.

10 Mayıs 2022 Salı 10:32
Öğretim Üyesi alımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 10 öğretim üyesi alacak.
Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Profesör ve Doçent kadroları için istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/980364/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-10-ogretim-uyesi-alacak

Anahtar Kelimeler:
Öğretim Üyesi Alımı
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