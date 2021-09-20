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Öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alınacak

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alınacaktır.

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:16
Öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alınacak

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/851723/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ankara-bilim-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani

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Öğretim Görevlisi Ve öğretim üyesi Alınacak
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