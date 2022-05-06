Öğretim Görevlisi alımı

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitenin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/979806/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-yozgat-bozok-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani