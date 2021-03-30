Milli Eğitim bilgisayar alacak

Milli Eğitim Müdürlüğüne Sanayi tipi makineler 15 adet, Masaüstü bilgisayar 40 adet alımı yapılacak. Modern Atölye Kalifiye Eleman Projesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/766277/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/sanayi-tipi-makineler-ve-masaustu-bilgisayar-satin-alinacaktir