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Memur alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından memur alınacaktır.

04 Ocak 2022 Salı 10:39
Memur alınacak

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere, belirtilen niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/911279/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/msb-ve-genelkurmay-baskanligi-memur-alim-duyurusu

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Memur Alınacak
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