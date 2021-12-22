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Malzeme satışı yapılacak

Çekerek Belediyesi'ne ait araç ve atık hurda malzemelerinin satışı yapılacaktır.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:23
Malzeme satışı yapılacak

Çekerek Belediyesi’ne ait araç ve atık hurda malzemeleri 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi ve müteakip maddeleri gereğince ihaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını en geç ihale saatine kadar Fen işleri müdürlüğüne Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:6 Çekerek/Yozgat Adresine ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/903786/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/cekerek-belediyesine-ait-arac-ve-atik-hurda-malzemelerin-satisi-yapilacaktir

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Malzeme Satışı Yapılacak
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