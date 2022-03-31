Malzeme alım ilanı

Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

2022 yılı keçi peyniri alımında kullanılacak olan 1adet süt pişirme kazanı,1 adet mayalama ve baskı teknesi,1 adet peynir dinlendirme teknesi,1 adet paketleme masası,1 adet güneş enerjisi sistemi alımı.

İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/958513/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-sut-pisirme-kazani-mayalama-ve-baski-teknesi-peynir-dinlendirme-teknesi-paketleme-masasi-gunes-enerjisi-sistemi-alimi-ihalesi