Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Malzeme alım ilanı

Süt pişirme kazanı, mayalama ve baskı teknesi, peynir dinlendirme teknesi, paketleme masası, güneş enerjisi sistemi alımı ihalesi yapılacak.

31 Mart 2022 Perşembe 11:22
Malzeme alım ilanı

Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

2022 yılı keçi peyniri alımında kullanılacak olan 1adet süt pişirme kazanı,1 adet mayalama ve baskı teknesi,1 adet peynir dinlendirme teknesi,1 adet paketleme masası,1 adet güneş enerjisi sistemi alımı.

İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/958513/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-sut-pisirme-kazani-mayalama-ve-baski-teknesi-peynir-dinlendirme-teknesi-paketleme-masasi-gunes-enerjisi-sistemi-alimi-ihalesi

Anahtar Kelimeler:
Malzeme Alım Ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapım işi ihalesi
Yapım işi ihalesi
Mühendisi alım ilanı
Mühendisi alım ilanı
Bina dış cephe mantolama yapımı
Bina dış cephe mantolama yapımı
Orman Endüstri Mühendisi alımı
Orman Endüstri Mühendisi alımı
Muhafaza Memuru alımı
Muhafaza Memuru alımı
Mekanik ve elektrik tesisatı işleri yapımı
Mekanik ve elektrik tesisatı işleri yapımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim