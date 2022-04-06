Malzeme alım ihalesi

Çekilebilir tip, galvanizli sacdan imal edilmiş, 2,5 tonluk kuyruk milinden hareket eden pompalı Su Tankeri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/959437/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-yozgat-orman-isletme-mudurlugu-pompali-su-tankeri-alimi-ihalesi