Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Malzeme alım ihalesi

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çekilebilir tip, galvanizli sacdan imal edilmiş, 2,5 tonluk kuyruk milinden hareket eden pompalı su tankeri alımı yapılacak.

06 Nisan 2022 Çarşamba 13:02
Malzeme alım ihalesi

Çekilebilir tip, galvanizli sacdan imal edilmiş, 2,5 tonluk kuyruk milinden hareket eden pompalı Su Tankeri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/959437/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-yozgat-orman-isletme-mudurlugu-pompali-su-tankeri-alimi-ihalesi

Anahtar Kelimeler:
Malzeme Alım Ihalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamirat işi yapımı
Tamirat işi yapımı
Tamirat işi yapımı
Tamirat işi yapımı
Tamirat yapım işi
Tamirat yapım işi
Onarım yapım işi
Onarım yapım işi
Hal binası yapımı
Hal binası yapımı
İnşaat yapım işi
İnşaat yapım işi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim