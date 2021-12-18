Laboratuvar hizmeti alınacak

Laboratuvar Hizmeti Pazar Testi Ön Yeterliliği, . 6428 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı (“İdare”) ile YZG Sağlık Yatırım A.Ş. (“Şirket”) arasında 10/05/2013 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Yapılacak Olan Yozgat Şehir Hastanesine Ait Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/902891/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/yozgat-il-saglik-mudurlugu-on-yeterlik-pazar-testi-ilani