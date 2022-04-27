Konut ve iş yerleri satışı

Açık artırmalar 17 Mayıs ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Taşınmazları internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/972227/ihale-duyurulari-toplu-konut-sosyal-konut-ve-proje-satis-duyurulari-tokiden-39-ilde-konut-ve-is-yeri-satis-duyurusu