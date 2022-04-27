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Konut ve iş yerleri satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak.

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:25
Konut ve iş yerleri satışı

Açık artırmalar 17 Mayıs ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Taşınmazları internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.
Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/972227/ihale-duyurulari-toplu-konut-sosyal-konut-ve-proje-satis-duyurulari-tokiden-39-ilde-konut-ve-is-yeri-satis-duyurusu

Anahtar Kelimeler:
Konut Ve Iş Yerleri Satışı
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