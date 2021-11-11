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İşyeri satılacak

Sorgun Belediyesi ihale ile işyeri satacaktır.

11 Kasım 2021 Perşembe 10:05
İşyeri satılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Karşıyaka (Güzelyurt) Mahallesi Mevlana Caddesi 22/A numarada bulunan 127 ada 77 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 9 bağımsız bölüm numaralı işyerinin satılması işi 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/878181/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sorgun-belediyesi-ihale-ile-isyeri-satacaktir

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İşyeri Satılacak
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