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İşyeri kiraya verilecek

Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile hangar ve işyerini kiraya verilecektir.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:00
İşyeri kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyeye ait Çamlık Mahallesi Belediye Hangarları 1 Nolu Hangar ve Yeşiltepe Mahallesi Mehmet Köklü Parkı Altı 4D nolu İşyeri 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881178/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/akdagmadeni-belediyesi-ihale-ile-hangar-ve-isyerini-kiraya-verecektir

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İşyeri Kiraya Verilecek
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