İrtifak hakkı verilecek

Nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak organize hayvancılık veya hayvancılık yapılmak amacıyla 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile İrtifak hakkı ihalesi 07/02/2022 gün ve saat’ 14.00 de Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/916589/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/cekerek-milli-emlak-sefligi-irtifak-hakki-ilani