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İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrencili Pansiyon yaptırılacaktır

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yozgat Merkez'de 24 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrencili Pansiyon yaptırılacaktır.

05 Eylül 2021 Pazar 15:57
İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrencili Pansiyon yaptırılacaktır

Yozgat Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrencili Pansiyon Binası Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/841293/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yozgat-merkezde-24-derslikli-imam-hatip-lisesi-ve-200-ogrencili-pansiyon-yaptirilacaktir

Son Güncelleme: 05.09.2021 16:04
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İmam Hatip Lisesi Ve 200 öğrencili Pansiyon Yaptırılacaktır
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