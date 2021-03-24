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Hurda karşılığı bina yıkımı

YERKÖY ilçesindeki Endüstri Meslek Lisesi ve Spor Salonu eski binalarının hurda karşılığında yıkılarak, yıkım ve moloz nakli ihaleye çıkartıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:41
Hurda karşılığı bina yıkımı

İhale, Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek, Yerköy Endüstri Meslek Lisesi ve Spor Salonu eski binasının hurda karşılığı yıkım ve moloz nakli işi ihalesi 8 Nisan 2021 tarihinde saat 13.30’da yapılacak. Sözleşmenin yüklenici firma tarafından imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılarak, işe başlanıp 40 günde bitirilecek. Yıkım ve Moloz Nakli Bedelinin 430 bin 189,01lira, Hurda Bedelinin 526 bin 432,90 lira, Minimum başlangıç teklif tutarının da  96 bin 243,89 lira olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Hurda Karşılığı Bina Yıkımı
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