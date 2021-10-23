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Hizmet alınacak

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacaktır.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:40
Hizmet alınacak

Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/869181/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/is-sagligi-ve-guvenligi-hizmeti-alinacaktir

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Hizmet Alınacak
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