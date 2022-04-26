Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hizmet alımı

Orman Bölge Müdürlüğü-Kayseri Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan sulama ve bakım hizmeti alınacaktır.

26 Nisan 2022 Salı 13:58
Hizmet alımı

Yozgat ATM Şefliğimizin Sekili-Sorgun arası Karayolu Ağaçlandırması Yapılan Sahalarında Fidan Sulama ve bakım İşi (Danışmanlık Hizmet Alımı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/969132/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-fidan-sulama-ve-bakim-hizmeti-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malzeme satın alımı
Malzeme satın alımı
Meyve ve sebze alımı
Meyve ve sebze alımı
Medikal gaz alımı
Medikal gaz alımı
Hizmet alımı
Hizmet alımı
Fidan sulama ve bakım hizmeti
Fidan sulama ve bakım hizmeti
Gıda ürünleri satın alımı
Gıda ürünleri satın alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim