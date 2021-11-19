Hayvan sakatatı satılacak

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatatlar online satış usulü ile satılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881811/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/kucukbas-hayvan-sakatati-satisi-ihale-ile-yapilacaktir