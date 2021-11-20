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Hayvan derisi ve bağırsak satılacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan derisi ve bağırsak satışı yapılacaktır.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:59
Hayvan derisi ve bağırsak satılacak

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar online satış usulü ile satılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881833/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/kucukbas-hayvan-derisi-ve-bagirsak-satisi-yapilacak

Anahtar Kelimeler:
Hayvan Derisi Ve Bağırsak Satılacak
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