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Halı sahalar yapılacak

YOZGAT Belediyesi tarafından semt sahaları kapsamında 5 tane halı sahanın yapımı için ihaleye çıkılacak.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:20
Halı sahalar yapılacak

Yozgat Belediyesi planlamasında yer alan her mahalleye bir semt sahası çalışması kapsamında bu çalışmaların birinci etabını oluşturan 5 halı sahanın yapımı için Yozgat Belediyesi ihaleye çıkacak. 480 metre kare bir tane, 800 metre kare 3 tane ve 200 metrekare 1 tane olmak üzere toplam 5 tane halı sahanın yapımı için 15 Nisan tarihinde ihale gerçekleştirilecek. İhale sonrasında yüklenici firmaya yer tesliminin yapılacağı yer tesliminden sonra da toplam 120 iş gününde tamamlanacağı bildirildi. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/766268/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yozgat-belediyesi-spor-tesisi-isleri-yaptiracaktir

Son Güncelleme: 31.03.2021 19:03
Anahtar Kelimeler:
Halı Sahalar Yapılacak
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