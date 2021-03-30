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Etüd proje hizmeti alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Etüd proje hizmeti alınacak.

30 Mart 2021 Salı 09:43
Etüd proje hizmeti alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin muhtelif bölmelerinde Çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/766195/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/etud-proje-hizmeti-alinacaktir

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Etüd Proje Hizmeti Alınacak
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