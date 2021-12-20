Etüd proje hizmeti alınacak

Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projeleri için 5. Paket Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/903445/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/etud-proje-hizmeti-alinacak