Etüd proje hazırlama hizmeti alınacak

Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde illerinde 30 birimde 2/B sınırlarının Ölçülmesi, Fenni Evrakların Hazırlanması, Haritalaması, Kadastro Kontrollerinin Yapılması ve Kadastro Dosyalarının Çoğaltılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/803143/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/etud-proje-hazirlama-hizmeti-alinacaktir