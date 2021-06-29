Çöp konteyneri satın alacak

Yozgat İl Özel İdaresi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere160 Adet Çöp Konteyneri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/806800/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yozgat-il-ozel-idaresi-cop-konteyneri-satin-alacaktir-