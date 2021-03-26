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Cihazları bakıma alınacak

YOZGAT il sağlık müdürlüğü tarafından kullanılan cihazların bakım ve onarımı yapılacak.

26 Mart 2021 Cuma 00:41
Cihazları bakıma alınacak

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Aydıncık Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Çandır Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Çekerek Devlet Hastanesi, Kadışehri Devlet Hastanesi, Saraykent Devlet Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Şefaatli Devlet Hastanesi, Yenifakılı Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü Binası, Halk Sağlığı Lab. Sağlıklı Hayat Merkezi(eski Sağlık Müd.Binası), TRSM-Filyasyon(Eski ADSM Binası), 112 ASHİ Merkezi bulunan 24 Aylık 8 Kısım Cihazların Periyodik Bakım ve Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/764466/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/bakim-ve-onarim-hizmeti-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Cihazları Bakıma Alınacak
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