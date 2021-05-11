Bireysel Danışmanlar Alınacak

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi” kapsamında istihdam edilmek üzere Danışman alınacak. Başvuruların en geç 20 Mayıs 2021 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/785674/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-bireysel-danisman-istihdam-duyurusu