Belediye iş yerlerini kiraya veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan 10 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek. İlandaki listede belirtilen kiraya verilecek olan iş yerlerinin büyüklüğü, muhammen bedelleri ve ihaleye katılım şartlarıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz https://www.ilan.gov.tr/ilan/759347/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/metro-ve-ankaray-istasyonlarinda-bulunan-10-adet-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek