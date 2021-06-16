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Arsa satılacak

Yamaçlı Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile arsa satılacak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:27
Arsa satılacak

Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait aşağıda özellikleri ve bilgileri yazı arsa; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 24.06.2021 saat 10:00 da Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 01.07.2021 tarihinde saat 10:00 da ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden önce dilekçe ile müracaat edecek, arsanın muhammen bedelinin %3 oranında geçici teminat yatıracaklardır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/801472/emlak/arsa/yamacli-belediye-baskanligi-tarafindan-ihale-ile-arsa-satilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Arsa Satılacak
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