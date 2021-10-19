Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867476/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/kirikkale-universitesi-46-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-aliyor