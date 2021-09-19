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Araç ve taşınmaz satılacak

Edirne Milli Emlak Müdürlüğü tarafından araç ve taşınmaz satılacaktır.

19 Eylül 2021 Pazar 14:45
Araç ve taşınmaz satılacak

Taşınmazın ve taşınırların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/847988/emlak/arsa/edirne-cevre-ve-sehircilik-il-mudurlugune-ait-arac-ve-tasinmaz-satisi-yapilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Araç Ve Taşınmaz Satılacak
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