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89 öğretim üyesi alınacak

Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:50
89 öğretim üyesi alınacak

İlanda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Ankara Üniversitesi'nin  akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  üyesi alınacak. Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru tarihi, başvuru yeri, personel alınacak birimler ve alınacak personellerde aranılan özelliklere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/807691/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ankara-universitesi-89-ogretim-uyesi-alacak

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89 öğretim üyesi Alınacak
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