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75 sözleşmeli memur alınacak

Ticaret Bakanlığı tarafından 75 sözleşmeli memur alınacak.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:01
75 sözleşmeli memur alınacak

Ticaret Bakanlığı bünyesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin  (B)  fıkrası  ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara”  göre  çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak. Başvurular dijital ortamda 07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak  isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/817010/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ticaret-bakanligi-75-sozlesmeli-memur-alacak

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75 Sözleşmeli Memur Alınacak
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