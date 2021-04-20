Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1377
ALTIN
461.073
DOLAR
8.0884
STERLİN
11.3287
EURO
9.7271

66 öğretim üyesi alacak

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak.

20 Nisan 2021 Salı 00:50
66 öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların  Üniversitemiz  web  sitesinde  yayınlanan  Akademik  Personel  Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/774689/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/sivas-cumhuriyet-universitesi-66-ogretim-uyesi-alacak

Anahtar Kelimeler:
66 öğretim üyesi Alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı
Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı
DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek
DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Bağımsız denetçilik sınav duyurusu
Bağımsız denetçilik sınav duyurusu
KVK uzmanı istihdam edilecek
KVK uzmanı istihdam edilecek
BDDK personel alacak
BDDK personel alacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim