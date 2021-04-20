66 öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/774689/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/sivas-cumhuriyet-universitesi-66-ogretim-uyesi-alacak