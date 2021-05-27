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31 Öğretim Üyesi alınacak

Erciyes Üniversitesine 31 Öğretim Üyesi alınacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:55
31 Öğretim Üyesi alınacak

Erciyes Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792004/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/erciyes-universitesi-31-ogretim-uyesi-aliyor

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31 Öğretim Üyesi Alınacak
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