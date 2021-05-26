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3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:53
3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792002/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/malatya-turgut-ozal-universitesi-3-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-aliyor

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3 Araştırma Ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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