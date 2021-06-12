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22 öğretim üyesi alınacak

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:59
22 öğretim üyesi alınacak

Batman Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmekte olup Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/802961/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/batman-universitesi-22-ogretim-uyesi-alacak

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22 öğretim üyesi Alınacak
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