ZiYARETLERE DEVAM

Vali Yurtnaç, Yamaçlı Belediyesini ziyaret ederek, belde ve belediyenin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Turan Demirbaş’tan bilgi aldı. Vali Yurtnaç, daha sonra 2006 yılında Bingöl’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Çavuş Nurullah Buldu’nun babası Ali Buldu ile bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Evlatlarınız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için canlarından oldu. Bize düşen görev ise şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaktır. Tüm kurumlarımızla, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla şehit ve gazi ailelerimizin emrindeyiz. Kapımız sizlere her zaman açık” dedi.

Yamaçlı halkı ile bir araya gelen Vali Yurtnaç, belde ve vatandaşların sıkıntısını dinledi. Yamaçlı’nın Yozgat’ın en büyük beldelerinden birisi olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Yamaçlı büyük bir belde ama bizim hedefimiz Yozgat’ı bütün olarak büyütmek. Bunun içinde gerek Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, gerek milletvekillerimiz, gerekse çalışma arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yozgat’a yapılacak olan havaalanı, hızlı tren, 3. OSB ve diğer yatırımlarla orta vadede Yozgat hak ettiği yere gelecektir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Organize Sanayi Bölgesine 4 tane yeni firma yatırım yapma kararı aldı. Bu da en az 1200 kişinin istihdam edilmesi demek. Hedefimiz ilk etapta OSB’ye 10 yeni firma kazandırmak. OSB’ler üreten bir şehir olmak için çok önemli. Yozgat orta vadenin parlayan yıldızı ve fırsatlar şehri olacak. Yozgat’a yatırım yapan her zaman kazançlı çıkar” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Vali Yurtnaç daha sonra Yamaçlı İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yamaçlı İlkokulu ve Şehit Başkomiser Ramazan Yılmaz Teknik Meslek Lisesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere hedeflerine ulaşabilmeleri için tavsiyelerde bulunan Vali Yurtnaç, “Kendinize mutlaka bir hedef koyun. Hedefinize ulaşmak içinde çok çalışın. Aileleriniz ve bizler sizleri çok çalışkan olduğunuz için değil, evladımız olduğunuz için seviyoruz. Ama başarılı olursanız sizlerle daha çok gurur duyarız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Geleceğimizin temelleri de sağlam olmalı. Vatanımızı, milletimizi kesinlikle yabancılarla pazarlık konusu yapmayın. Bayrağımızı ve kıblemizi şaşırmayın. Yanınızda mutlaka bir kitap taşıyın. Yatağınızın başında da bir kitap bulunsun ve yatmadan önce mutlaka okuyun” ifadelerini kullandı.

Vali Yurtnaç Yamaçlı Aile Sağlık Merkezini de ziyaret etti. Belde Aile Sağlık Merkezine yeni atanan doktor ile bir süre sohbet eden Vali Yurtnaç, sağlık merkezinin bir eksiğinin olup olmadığını, eksikliğin olması durumunda her türlü desteği vereceklerini söyledi. Yamaçlı ziyareti sonrası Yenifakılı ilçesine geçen Vali Yurtnaç, Yiğitler, Çöplüçiftliği, Eğlence ve Poyrazlı köyleri yollarında incelemede bulundu. Köy yollarının standardını yükselteceklerini kaydeden Vali Yurtnaç, “Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımlarını sağlamaları için geçtiğimiz yıl çalışmalara başladık. İl Özel İdaresi bünyesine kurduğumuz sıcak asfalt plenti faaliyete geçti. Nüfus ve trafik yoğunluğu fazla olan köylerimizden başlayarak yollarımızı sıcak asfaltla kaplamaya başladık. Bu çalışmamız 2018 yılı içerisinde de devam edecek. Elimizdeki bütçeyi en iyi ve en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.