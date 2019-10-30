banner98
Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

YOZGAT’I TEMSiL ETTiLER

ALANYA’da gerçekleştirilen 'Şehirler ve Kokular' temalı festival etkinliğinde Yozgat’ı Fama Temel Turhan Ortaokulu ve Milli Eğitim Vakfı İlkokulu temsil etti.

YOZGAT’I TEMSiL ETTiLER

ALANYA’da gerçekleştirilen 'Şehirler ve Kokular' temalı festival etkinliğinde Yozgat’ı Fama Temel Turhan Ortaokulu ve Milli Eğitim Vakfı İlkokulu temsil etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
YOZGAT’I TEMSiL ETTiLER

Türkiye'deki endemik bitkilerle yöresel sebze ve meyvelerden koku elde edilmesi amacıyla uygulamaya konulan e-Twinning projesinde Yozgat’ı temsil eden okullar, Yozgat Belediyesi tarafından piyasaya sürülen ‘Cehirlik Kolonyası’ ile Aydıncık İlçesindeki doğal taşlarla yapılan takılar ve üzellik bitkisinin tanıtımını yaptı. Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Öğrencilerinin destek talebini kırmayan Aydıncık Yarı Değerli Taşlar Derneği Başkanı Nimet Türker, öğrencilere bölgeden çıkan yarı değerli taşlardan yapılan tasarım ürünleri gönderdi. Alanya’da Yozgat’tan götürülen ürünlere ilgi yoğun oldu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barikata tepki
Barikata tepki
Her zaman her yerde görevdeler
Her zaman her yerde görevdeler
Lök Köyü sil baştan
Lök Köyü sil baştan
Keven, yanıt bekliyor
Keven, yanıt bekliyor
Kaza ucuz atlatıldı
Kaza ucuz atlatıldı
Göreve başladılar
Göreve başladılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim