YOZGAT’I TEMSiL ETTiLER

Türkiye'deki endemik bitkilerle yöresel sebze ve meyvelerden koku elde edilmesi amacıyla uygulamaya konulan e-Twinning projesinde Yozgat’ı temsil eden okullar, Yozgat Belediyesi tarafından piyasaya sürülen ‘Cehirlik Kolonyası’ ile Aydıncık İlçesindeki doğal taşlarla yapılan takılar ve üzellik bitkisinin tanıtımını yaptı. Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Öğrencilerinin destek talebini kırmayan Aydıncık Yarı Değerli Taşlar Derneği Başkanı Nimet Türker, öğrencilere bölgeden çıkan yarı değerli taşlardan yapılan tasarım ürünleri gönderdi. Alanya’da Yozgat’tan götürülen ürünlere ilgi yoğun oldu.