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Yatırımlar konuşuldu

YOZGAT’a yapılabilecek yatırımlar Ankara’da gerçekleştirilen sohbet toplantısının konusu oldu.

Yatırımlar konuşuldu

YOZGAT’a yapılabilecek yatırımlar Ankara’da gerçekleştirilen sohbet toplantısının konusu oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Yatırımlar konuşuldu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat eski Valisi Kemal Yurtnaç, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Çiğdemli eski Belediye Başkanı İsmail Biçer, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda, Kop idaresi tarafından Yozgat’ta verilen destekler, yürütülen çalışmalar, hazırlanan projeler ve önerilen projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 

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