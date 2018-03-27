Yangın paniği!

İhbar üzerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri olay mahalline geldi.
Odanın bulunduğu Hal Girişi polis tarafından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda, dumana atılan sigara izmaritinin koridorda bulunan kağıt parçalarının tutuşmasına vesile olup, dumanın yükseldiği belirtildi.
27 Mart 2018 Salı 07:00
24 Okunma
İhbar üzerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri olay mahalline geldi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol