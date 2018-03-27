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Yangın paniği!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası koridorundan yükselen dumanın, odalara da yansıması üzerine kısa süreli yangın paniği yaşandı.

Yangın paniği!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası koridorundan yükselen dumanın, odalara da yansıması üzerine kısa süreli yangın paniği yaşandı.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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Yangın paniği!

İhbar üzerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri olay mahalline geldi.
Odanın bulunduğu Hal Girişi polis tarafından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda, dumana atılan sigara izmaritinin koridorda bulunan kağıt parçalarının tutuşmasına vesile olup, dumanın yükseldiği belirtildi. 

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